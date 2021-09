Tragedia a Castellabate: scontro auto-scooter, muore ragazzo di 15 anni Schianto frontale lungo Via del Mare: inutili, purtroppo, i soccorsi

Una tragedia che ha sconvolto la comunità di Castellabate e che ha funestato questo scorcio d'estate nella località turistica cilentana. Castellabate a lutto per la morte di Tommaso Gorga. Il ragazzo, 15 anni appena, è deceduto in seguito ad un incidente stradale avvenuto in Via del Mare.

Stando ad una prima ricostruzione, sarebbe stato fatale lo schianto frontale contro un'auto. Il 15enne viaggiava a bordo di uno scooter.

Giunti sul posto, i sanitari del 118 si sono subito resi conto della gravità delle condizioni del ragazzo, che è deceduto poco dopo all'ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania dov'era stato trasferito. Oltre ai medici, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica.

Alla guida dell'auto un anzano originario di Montecorice, ferito lievemente. Tommaso, invece, non ce l'ha fatta. Sconvolta dal dolore la comunità di Castellabate, così come i compagni di classe del 15enne che frequentava il liceo "Gatto" di Agropoli.