Castellabate: oggi l'addio al giovane Tommy, morto a soli 15 anni Lutto cittadino nel giorno dei funerali

Lutto cittadino oggi a Castellabate nel giorno dei funerali del giovane Tommaso Gorga che ha perso la vita a soli 15 anni in un tragico incidente stradale a bordo del suo scooter, in via del Mare, in località Buonanotte. Il ragazzino viveva nel comune reso celebre dal film Benvenuti al Sud dove era nato e risiedeva con la sua famiglia.

Il 15enne, che frequentava il liceo Alfonso Gatto di Agropoli, stava tornando proprio a casa quando si è scontrato frontalmente contro un'auto guidata da un anziano di Montecorice. Violento l'impatto, Tommaso è stato sbalzato per diversi metri finendo rovinosamente sull'asfalto, troppo gravi le ferite riportate dal ragazzino.

I soccorsi lo hanno condotto in ospedale, al San Luca di Vallo della Lucania. Nonostante sia stato operato d'urgenza i medici non sono riusciti a salvargli la vita. Dolore nei comuni di Agropoli e Castellabate per la morte del 15enne che amava le due ruote. «La morte di un ragazzo lascia inebetiti, increduli, senza parole perché le parole non si trovano. C’è solo il silenzio di un dolore muto». Queste le parole del sindaco facente funzioni di Castellabate Luisa Maiuri.