Tragedia in Cilento, Agropoli e Castellabate piangono Tommaso: aveva 15 anni Il ragazzo è rimasto vittima di un terribile incidente stradale. Il cordoglio dei sindaci

Dolore in Cilento. Le comunità di Agropoli e Castellabate piangono la morte di Tommaso Gorga, di appena 15 anni. Il ragazzo è rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a Castellabate, in via del Mare. Era a bordo del suo scooter quando si è scontrato contro un'auto. Nonostante gli immediati soccorsi, le condizioni del 15enne sono apparse gravi sin da subito. Traferito all'ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania, il cuore di Tommaso ha smesso di battere poco dopo. L'ennesima tragedia sulle strade del Salernitano, ancora una giovane vita spezzata. Un dolore che ha colpito nel cuore e sconvolto le comunità.

Il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, ha voluto affidare ai social il suo messaggio di dolore: "Oggi è un giorno di lutto per la nostra comunità. Ho da poco appreso la notizia della morte di Tommaso, un ragazzo che frequentava il liceo “Alfonso Gatto” di Agropoli. Aveva solo 15 anni e tutto un futuro davanti a sé. Purtroppo è rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale a Castellabate che non gli ha lasciato scampo. Non ci sono parole per commentare una simile tragedia. Quando si perde la vita in simili circostanze è sempre un grande dolore e lo è ancora di più quando a perdere la vita è un giovanissimo. Apprendere queste notizie lascia impietriti e sgomenti. Posso solo esprimere il mio cordoglio alla famiglia."

Anche il sindaco di Castellabate, Luisa Maiuri, ha espresso il suo cordoglio: "La morte di un ragazzo lascia increduli, senza parole perché le parole alcune volte è anche difficile trovarle. C’è solo il silenzio di un dolore muto. Riposa in pace, piccolo uomo". In segno di lutto, l'incontro con i cittadini in programma per questa sera nella piazza comunale della frazione San Marco è stato annullato. Il candidato sindaco Marco Rizzo, inoltre, ha sospeso momentaneamente la campagna elettorale.