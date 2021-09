"Movida sicura" nel Salernitano: continuano i controlli Oltre 8mila persone controllate

Salerno e provincia al setaccio. Continuano le attività di controllo da parte delle forze dell'ordine. Nel mirino, in particolare, i luoghi della movida, maggiormente frequentate e a rischio di assembramenti. Verifiche anche per monitorare il rispetto delle normative antiCovid. E’ stata svolta, inoltre, l’attività di antiambulantato che, con il perdurare delle belle giornate, continua ad essere praticata in varie zone della città.

Nel corso dell'ultima settimana sono state controllate 8177 persone, 3852 veicoli e 829 esercizi pubblici.

"La sostanziale descrescita dei decessi e dei soggetti affetti da Coronavirus sta evidenziando il buon esito della campagna vaccinale ma è necessario non abbassare la soglia di guardia ed evitare comportamenti quanto mai

dannosi." Fanno sapere dalla Questura.

Nel frattempo, in vista dell’imminente festività del Santo Patrono di Salerno, l’amministrazione comunale ha invitato i cittadini a comportamenti rispettosi e aderenti alle norme di prevenzione, giacché con l’inizio dell’anno scolastico e con l’attuazione delle lezioni in presenza, l’attenzione delle Forze dell’ordine è orientata anche verso gli istituti salernitani che hanno aperto le scuole a migliaia di studenti.