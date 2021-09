Camion in fiamme sul viadotto Gatto, paura e traffico in tilt Salerno, provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco

Una colonna di fumo nero visibile anche a chilometri di distaza, che ha allarmato non poco i salòernitani. Paura questa mattina sul Viadotto Gatto, una delle arterie più trafficate della città, snodo cruciale che mette in collegamento il porto di Salerno con i principali assi autostradali.

Un mezzo pesante ha preso fuoco: il rogo, a quanto risulta, si sarebbe propagato da uno pneumatico durante la marcia. L'autista ha immediatamente arrestato la marcia per evitare guai peggiori: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno messo in sicurezza il camion.

Per fortuna, non si sono registrate conseguenze peggiori ma le ripercussioni sul traffico sono state pesanti: circolazione in tilt in entrambi i sensi di marcia e mattinata complicata per gli automobilisti.