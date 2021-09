Indagato per aver adescato una minorenne: trovato impiccato in casa La vittima è un 54enne denunciato dai familiari di una 12enne

La tragedia si è consumata nella tarda serata di ieri, quando i carabinieri della stazione di Centola - allertati da un conoscente - sono entrati in una casa della frazione "Chiancone a Foria" del comune cilentano.

All'interno, hanno trovato il corpo esanime di un 54enne che si è tolto la vita impiccandosi. Inutili i soccorsi, per l'uomo non c'era più nulla da fare: di lui non si avevano notizie da qualche tempo.

La vittima, stando a quanto risulta, era indagata dopo che alla stazione dei carabinieri era arrivata la denuncia dei genitori di una 12enne. Secondo l'accusa, l'uomo l'avrebbe infatti adescata su una chat social.