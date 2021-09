Bici e monopattini fuorilegge: task force dei carabinieri Controllati 75 veicoli, 105 persone, 30 multe, 15 mezzi sequestrati

Controlli straordinari di sicurezza stradale a Piazza della Concordia. La Compagnia Carabinieri di Salerno ha organizzato nella mattina di oggi un servizio straordinario di controllo sulla sicurezza stradale in città. Il dispositivo, composto da Stazione Mobile, 3 autovetture veloci e 4 motociclisti della Sezione Radiomobile, nonché motociclisti della Polizia Municipale di Salerno ha ricevuto il supporto di personale della Direzione Territoriale Sud della Motorizzazione Civile. Il servizio si è incentrato a 360 gradi su tutte le violazioni al Codice della Strada, con particolare attenzione alla micro mobilità elettrica: grazie ad una postazione mobile della Motorizzazione, è stato difatti possibile testare la velocità dei velocipedi elettrici fermati durante il servizio. 20 velocipedi elettrici sono stati sottoposti a controllo, di cui 2 sequestrati poiché risultati in grado di raggiungere la velocità di oltre 50 km/h: per questi veicoli, equiparati ai ciclomotori per la velocità, sono scattati il sequestro del mezzo e numerose sanzioni: mancato uso del caso, assenza di assicurazione, veicolo non immatricolato, guida senza patente. Oltre a ciò sono stati sanzionati 3 utilizzatori di monopattini per circolazione su marciapiede. L’attività è poi proseguita, a cura della sola Compagnia Carabinieri di Salerno, con ulteriori risultati:

- 75 veicoli controllati

- 105 persone controllate

- 30 sanzioni al cds per mancanza di assicurazione, di revisione, guida senza patente e guida senza casco

- 15 veicoli sequestrati

- 12 veicoli sottoposti a fermo amministrativo.