Tragedia nella Grotta Azzurra di Palinuro: sub muore durante immersione La procura di Vallo della Lucania ha aperto un'inchiesta: la vittima era un carabiniere

La Capitaneria di porto di Centola indaga sulla morte di Ugo Scotti, sub morto durante un'immersione nelle acque di Palinuro. L'uomo, un carabiniere originario della provincia di Napoli e in servizio nel Lazio, ha perso la vita mentre era in apnea sott'acqua.

La procura di Vallo della Lucania ha aperto un'inchiesta per ricostruire la dinamica della tragedia: a far scattare l'allarme è stata la persona che nel pomeriggio si era immersa insieme a Scotti. Il medico legale Adamo Maiese ha effettuato l'esame esterno della salma, che è stata recuperata da una motovedetta della Guardia costiera e portata a terra: si attendono i riscontri e le decisioni degli inquirenti, che con ogni probabilità potrebbero disporre anche l'autopsia per chiarire le cause del decesso del militare.

Purtroppo, non è la prima volta che lo specchio d'acqua di questa parte del Cilento diventa teatro di tragedie simili. L'ultima, in ordine di tempo, ha colpito il maresciallo dei carabinieri durante l'immersione in apnea.