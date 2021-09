Nei locali e sul treno senza green pass: fioccano multe a Salerno Provincia al setaccio: controllate oltre 7mila persone

Salerno e provincia al setaccio: continua l’attività di controllo “ Movida sicura”. Forze dell'ordine in prima linea per verificare anche il rispetto delle normative antiCovid, in particolore nei luoghi maggiormente frequentati.

Nel capoluogo, poi, la festività di San Matteo ha incrementato la presenza di persone per strada anche nella prima parte della settimana: la cerimonia religiosa in Piazza della Libertà ha visto la partecipazione di migliaia di persone e le forze dell’ordine sono state presenti a garanzia del rispetto delle normative anti-Covid e a tutela della serenità di una giornata così tanto sentita dai cittadini di Salerno.

Nel corso dell'ultima settimana sono state controllate 7194 persone, 3862 veicoli e 743 esercizi pubblici. Nel corso delle verifiche sono state elevate 14 sanzioni per mancato rispetto delle normative e 3 esercizi commerciali in provincia sono stati multati per aver fatto entrare all’interno dei propri locali persone prive di green pass.

Delle 14 sanzioni, 4 sono state sollevate dalla Polizia ferroviaria di Salerno, chiamata ad intervenire in ausilio dei capitreno di 4 treni di lunga percorrenza, in quanto a bordo di quei mezzi erano state trovate persone che avevano acquistato i biglietti pur senza avere il green pass.