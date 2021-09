Traffico di droga: scatta il blitz della Guardia di Finanza Numerose le persone indagate

Dalle prime ore di questa mattina, i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno sono impegnati nell’esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di numerose persone, indagate per associazione per delinquere finalizzata al traffico

illecito di sostanze stupefacenti. I particolari dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo presso la sede del Comando Provinciale, in via Duomo 21.