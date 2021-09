Pesca illegale a Sapri: sequestrata rete da posta e multato pescatore Il pescato, dopo i controlli dell'Asl, è stato devoluto in beneficienza

Alle prime luci di questa mattina, i militari dell’Ufficio Locale Marittimo di Sapri hanno sequestrato una rete da posta fissa, della lunghezza di circa 200 metri.

L’attrezzo, poiché utilizzato da un pescatore non professionista e pertanto non in possesso della prevista licenza di pesca, è risultato in contrasto con le norme sull’esercizio della pesca sportiva, che secondo la normativa prevede attrezzi da pesca con determinate e specifiche caratteristiche.

Il trasgressore è stato multato con una sanzione amministrativa di 1000 euro, mentre il frutto della pesca illecita, a seguito delle ispezioni igienico-sanitarie da parte del personale medico veterinario dell’ Asl di Salerno, che ne ha attestato l’idoneità al consumo umano, è stato devoluto in beneficienza.