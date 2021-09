Salerno: continuano i controlli in centro a bici e monopattini Blitz di polizia municipale e carabinieri

Continuano i controlli alla micro mobilità elettrica in centro a Salerno. Posto di blocco a Piazza della Concordia questa mattina da parte di Polizia Municipale e Carabinieri per verificare l’idoneità ed il corretto utilizzo di biciclette e monopattini elettrici. Le verifiche sono possibili grazie ad un macchinario messo a disposizione dalla Motorizzazione Civile. Solo due gli apparecchi in tutto il sud Italia.