Agguato a Pastena, ferito un parente di "Papacchione" Il 31enne ha riportato ferite lievi, s'indaga sul movente

I carabinieri del comando provinciale di Salerno stanno lavorando intensamente per ricostruire il movente dell'agguato avvenuto ieri mattina nel rione Santa Marghetita di Pastena, a Salerno. Erano le 6.30 del mattino quando ignoti hanno esploso alcuni colpi d'arma da fuoco contro il 31enne che si era affacciato alla finestra dopo aver ricevuto una citofonata. Uno dei proiettili lo ha attinto ad una mano, fortunatamente in modo non grave. Trasportato al “Ruggi”, il giovane è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per estrarre il proiettile. Ai militari, poi, ha raccontato di ricordare poco e di non sapere quale possa essere il motivo del gesto subito. I carabinieri, in ogni caso, stanno scavando anche nella vita privata del 31enne, già noto alle forze dell'ordine e imparentato con Giuseppe Stellato, detto “Papacchione”. Al momento non è esclusa alcuna pista, compresa quella legata al traffico di sostanze stupefacenti. Gli uomini dell'Arma sono al lavoro per ricorstruire quanto accaduto e per provare a dare un volto ai responsabili del ferimento.