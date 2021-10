Due rapine in poche ore: arrestato dalla polizia 35enne armato di coltello I colpi messi a segno in zona Carmine e al Parco Pinocchio

La telefonata al 112 è arrivata poco prima di mezzanotte: a comporre il numero d'emergenza due giovani che hanno denunciato di essere stati rapinati al parco Pinocchio da un uomo armato di coltello. Immediato l'intervento degli agento della volante, che quando sono arrivati sul posto hanno trovato il bandito ancora nei paraggi.

L'uomo, un 35enne con alle spalle un lungo curriculum criminale, ha provato a darsi alla fuga nascondendosi tra la vegetazione di un terrapieno, ma è stato acciuffato dai poliziotti. Con sé aveva ancora il bottino della rapina: un borsello ed una modica somma di denaro, restituito ai giovani.

Dalle indagini è emerso che il 35enne si era reso protagonista - circa 3 ore prima - di un'altra rapina, questa volta messa a segno al Rione Carmine ai danni di una donna. La vittima, anche in questo caso, era stata minacciata con un coltello e aveva consegnato 160 euro.

Il bandito è stato arrestato con l'accusa di rapina aggrvata ed ora si trova in una cella del carcere di Fuorni.

In un'altra operazione, gli agenti della volante hanno inoltre arrestato un 19enne per spaccio: il giovane era a bordo della sua auto in via San Leonardo. Con sé aveva 12 dosi di cocaina.