Cilento: abusi edilizi, scattano sequestri e denunce I carabinieri in azione tra le zone di Montecorice e Palinuro

Sono stati eseguiti nell'ultima settimana dai carabinieri del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni cinque sequestri preventivi d’urgenza per abusi edilizi nella zona della fascia costiera del parco nazionale tra Palinuro, nel comune di Centola e Montecorice. I militari, su delega della Procura di Vallo della Lucania, hanno applicato due sequestri preventivi d’urgenza su alcuni fabbricati in corso di realizzazione a Palinuro. Le opere sono risultate in contrasto con il piano territoriale paesistico.

Altri provvedimenti anche nel comune di Montecorice dove i militari hanno sequestrato invece dei fabbricati in corso di costruzione. In questo caso erano privi dei titoli abilitativi necessari.

Sono così stati denunciati i proprietari che dovranno rispondere dei reati di realizzazione di opere edilizie in assenza dei permessi a costruire, assenza dell’autorizzazione paesaggistica, assenza del nulla osta dell’ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, deturpamento di bellezze naturali. L'azione di controllo delle forze dell'ordine sul territorio proseguirà anche nei prossimi mesi per tutelare le bellezze paesaggistiche dagli abusi edilizi, una piaga che si annida anche tra le splendide località cilentane.