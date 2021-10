Rifiuti e motocicli rubati, sequestrato un carico al porto di Salerno L'attività eseguita dalla Polizia di Frontiera e dall'Ufficio delle Dogane

Un intero carico è stato sequestrato al porto di Salerno dall'Ufficio delle Dogane di Salerno in collaborazione con la Polizia di Frontiera. Nell'ambito dell'attività sono stati sequestrati rifiuti pericolosi e non e sei motocicli privi di targhe e ruote che sono risultati rubati. Il carico era in partenza da Salerno ed era diretto in Togo. Nel container la merce era stata stivata alla rinfusa e in quantità superiore a quanto indicato nelle dichiarazioni doganali. Inoltre è stata rinvenuta altra merce non dichiarata. Durante le fasi del controllo sono stati ritrovati numerosi serbatoi usati di Gpl per autovetture (contenenti sostanza infiammabile), indumenti usati sfusi e non igienizzati, frigoriferi, biciclette, parti di autoveicoli, pezzi di ricambio attinenti come ammortizzatori e semiassi. Il carico è stato interamente sequestrato per la violazione delle norme in materia ambientale