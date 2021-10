Giffoni Valle Piana: 39enne tenta di portar via da una casa sanitari e impianti Fermato dai carabinieri e arrestato

Un 39enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Giffoni Valle Piana per un tentato furto in una villetta. I militari sono intervenuti perché avvisati della presenza di una persona sospetta all'interno di un'abitazione appena ristrutturata.

I carabinieri della stazione hanno trovato il 39enne che stava portando via tutto quello che c'era all'interno della villetta, sanitari, rubinetti, cavi di rame, impianti, caricandoli su un furgoncino. La casa in questione non è ammobiliata ed è in vendita, un tentato furto stimato per un danno di oltre 10mila euro. L'uomo è stato fermato e arrestato, restituita la refurtiva ai proprietari.