Maiori, senza green pass al ristorante: locale sanzionato dai carabinieri Multa anche per il cliente sprovvisto del certificato verde

Nella giornata di ieri i carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno svolto un articolato servizio coordinato di controllo del territorio per contrastare le illegalità e verificare il rispetto della normativa anti-covid in vigore. Nell’ambito dei controlli i militari della Stazione di Maiori ha sanzionato un ristorante del centro in quanto tra gli avventori è stato “scovato” un cliente sprovvisto di certificato verde: anche per lui, oltre che per il titolare del locale, è scattata la sanzione di 280 euro.

Inoltre nel corso del servizio sono state deferite all’autorità Giudiziaria due persone: una donna di Tramonti che qualche giorno prima aveva rubato un bancomat in un centro commerciale dell’agro Nocerino sarnese e che, a seguito di accertamenti dei Carabinieri, è stata individuata grazie ad alcune transazioni effettuate ed analizzando le relative immagini di video sorveglianza dei luoghi dove il bancomat è stato usato.

I militari dell’Aliquota Radiomobile, inoltre, hanno denunciato un uomo poiché, a seguito di sinistro stradale con la sua vettura, senza feriti, è stato sorpreso con un tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l. Nel corso del servizio, durante il quale sono state impiegate 8 pattuglie, sono state controllate 95 persone, 60 veicoli e 18 esercizi commerciali. Sono infine state segnalate all’autorità prefettizia tre persone poiché in possesso di modiche quantità di marijuana.