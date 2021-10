Nasconde la droga in casa: arrestato 33enne salernitano Beccato dai carabinieri con 400 grammi di marijuana in casa

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Salerno sono intervenuti nella serata di ieri in un’abitazione di Giovi dopo diverse segnalazioni di strani odori provenienti dalla casa. I militari hanno fatto accesso all’interno per verificare se si trattasse del caratteristico odore della marijuana. L’attività ha dato esito positivo, visto il ritrovamento di oltre 400 grammi di infiorescenze, parte in essiccazione, oltre a bilancino e prodotti per la coltivazione. Il 33enne salernitano è arrestato, si trova ora ai domiciliari.