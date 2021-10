Tragedia a Giffoni Valle Piana: anziano travolto ed ucciso dal suo trattore Probabile che l'incidente sia stato causato da una manovra errata

Un tragico incidente si è verificato nella giornata di ieri a Giffoni Valle Piana, in località Castagnola dove un uomo di 79 anni è stato ritrovato privo di vita in un fondo agricolo. Da una prima ricostruzione effettuata dai militari della locale stazione pare che l'anziano, mentre stava manovrando il suo trattore, si è ribaltato ed è stato schiacciato dal mezzo. Probabile che l'incidente sia stato provocato da una manovra errata o dal terreno scosceso a causa delle piogge. L'incidente sarebbe avvenuto nel pomeriggio ma il corpo è stato ritrovato soltanto in serata. A lanciare l'allarme sono stati i familiari dell'uomo che, non vedendolo rientrare, hanno chiesto l'intervento dei carabinieri. La salma, a seguito degli accertamenti effettuati, è stata restituita ai familiari. Dai rilievi, infatti, è stato possibile ricostruire in modo chiaro la dinamica dell'accaduto ed appurare che si sia trattato di un incidente.