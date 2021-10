Salerno, lite in piazza Amendola: extracomunitario ferito ad una mano Indagini in corso da parte della Polizia Locale

Gli agenti della Polizia Locale di Salerno sono intervenuti nella serata di ieri a seguito di una lite tra due persone avvenuta in piazza Amendola. A richiamare l'attenzione dei caschi bianchi, che erano impegnati nel contravvenzionare alcune auto parcheggiate in doppia fila, sono stati alcuni passanti che hanno notato quanto stava accadendo. Un cittadino extracomunitario, a seguito di una lite, ha riportato una lieve ferita ad una mano. Gli agenti, guidati dal comandante Rosario Battipaglia, hanno perquisito le due persone coinvolte nella lite ma dai controlli non è emersa la presenza di oggetti contundenti o armi. Le persone coinvolte nella lite sono state anche portate al comando (una delle due era sprovvista di documenti) ma, al momento, nessuna delle due ha sporto denuncia. L'ipotesi investigativa è che si sia trattato di una lite tra due parcheggiatori abusivi anche se non ci sono elementi certi a supporto di questa tesi.