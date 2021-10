Sala Consilina, atti persecutori e lesioni all'ex moglie: arrestato 53enne La donna ha denunciato di essere vittima di condotte violente dal 2010

Atti persecutori, maltrattamenti e lesioni: arrestato dai carabinieri di Sala Consilina un 53enne. Il provvedimento, richiesto dalla procura delle Repubblica di Lagonegro, è scattato dopo le indagini avviate a seguito della denuncia sporta dall’ex moglie dell’uomo. Secondo quanto riferito, la donna, vittima dal 2010 di diverse condotte violente, nel corso delle querele, ha descritto una serie di aggressioni avvenute sia all’interno delle mura domestiche, quando ancora conviveva con l’ex marito, e poi continuate, dopo il termine della relazione.

Anche dopo la separazione, infatti, il comportamento dell'uomo è divenuto ancora più aggressivo. L’ultimo episodio di violenza risale allo scorso 7 ottobre. Stando a quando si apprende, il 53enne ha atteso la donna sotto casa e, dopo aver danneggiato il vetro della macchina, all’arrivo della ex moglie l’ha ripetutamente colpita in diverse parti del corpo procurando il suo ricovero in ospedale. L’uomo si trova ora in carcere.