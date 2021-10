Cade sul sentiero degli Dei, turista 29enne salvata dal Soccorso Alpino Soccorsa dai volontari del CNSAS è stata trasportata in ospedale

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania - CNSAS é stato allertato nel pomeriggio di oggi dalla centrale operativa 118 di Salerno per una richiesta di soccorso sul sentiero degli Dei. Un’escursionista belga di 29 anni, mentre percorreva in solitaria il sentiero, è caduta procurandosi una lesione alla caviglia sinistra. La donna è stata raggiunta da una squadra CNSAS che ha provveduta a valutarla e stabilizzarla per poi trasportarla in barella presso bomerano di Agerola dove l’infortunata è stata affidata all’equipaggio dell’ambulanza 118.