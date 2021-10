Movida al setaccio nel Salernitano: controllate oltre 3600 persone Cinque persone sono state sanzionate per mancato uso della mascherina

Controlli nella movida. Salerno e provincia al setaccio per verificare anche il rispetto delle normative antiCovid. Nel mirino i luoghi abitualmente frequentati e a più elevato rischio di assembramenti.

Tutte le zone del capoluogo, maggiormente interessate dalla movida per la presenza di locali, sono state controllate. Particolare attenzione è stata rivolta al controllo degli esercizi pubblici e degli apparecchi automatici del capoluogo per evitare il consumo di alcolici oltre l’orario consentito e la distribuzione di tali bevande a minori.

Nel corso delle verificge sono state controllate 3618 persone, 1808 veicoli e 282 esercizi pubblici. 5 persone sono state sanzionate per mancato uso della mascherina.