Tragedia a Centola, 81enne si toglie la vita con un colpo di fucile Inutili purtroppo i soccorsi

Tragedia in provincia di Salerno. A Centola un uomo di 81 anni si è tolto la vita, sparandosi un colpo di fucile.

Inutili purtroppo i soccorsi: l'anziano deteneva regolarmente l'arma. In quel momento in casa non c'era la moglie.

Sul posto, oltre i medici del 118, sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione. Nessun dubbio sulla matrice del gesto: la salma è stata restituita ai familiari.