Operazione "Final cleaning", smantellati due gruppi criminali: 31 arresti Blitz antidroga dei carabinieri coordinato dalla Dda tra Campagna ed Eboli

Decine di carabinieri impiegati fin dalle prime ore del mattino tra le province di Salerno, Napoli e Varese: i carabinieri del comando provinciale hanno dato esecuzione a 31 misure cautelari (29 in carcere, 2 ai domiciliari) nell'ambito dell'operazione ribattezzata "Final cleaning".

Il blitz, coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia di Salerno, ha smantellato due gruppi criminali facenti capo alla famiglia D'Alterio di Campagna e al Dianese Cosimo di Eboli.

Le persone arrestate dovranno rispondere, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata all'acquisto, detenzione, messa in vendita, trasporto, offerta, consegna, distribuzione e commercializzazione di rilevanti quantità di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina, marijuana ed hashish.