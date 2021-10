Raffica di furti in costiera amalfitana e a Salerno: arrestato un uomo Evade dai domiciliari: in carcere anche lo scassinatore del deposito automatizzato per bagagli

Raffica di furti in costiera amalfitana e a Salerno: finisce in carcere A.V., condannato in quanto riconosciuto colpevole di una lunga serie di colpi messi a segno in diverse abitazioni. Ieri, A.V., al termine delle formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Salerno, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Finisce in carcere anche lo scassinatore del deposito automatizzato di bagagli a Salerno. Sempre nella giornata di ieri, il personale della sezione reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione della Squadra Mobile, ha dato esecuzione all'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale in carcere nei confronti di S.P. per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.

L'uomo è stato sorpreso a circolare liberamente nelle strade del centro cittadino “in spregio alle prescrizioni connesse agli arresti domiciliari”. S.P. era stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari lo scorso 2 ottobre a seguito delle indagini sul furto presso un deposito automatizzato per bagagli a Salerno. Il locale era stato scassinato e derubato per ben cinque volte, nel periodo tra maggio e settembre di quest’anno. Ad incastrare S.P. sono state le indagini e l’analisi dei numerosi filmati registrati dalle telecamere di sicurezza all’interno del deposito che hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di risalire all’identificazione dell'uomo.

S.P., già noto alle forze dell'ordine, è stato ripreso, infatti, mentre scassinava un “totem” ove erano contenuti i contanti, appropriandosene e dandosi alla fuga. Anche per l'uomo si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Salerno.