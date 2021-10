Giallo della morte di Dora Lagreca, trovati gli auricolari della 30enne La scoperta da parte di un giornalista di Mediaset

Stretto riserbo sulle indagini sulla morte della 30enne di Montesano sulla Marcellana Dora Lagreca.

La giovane è deceduta dieci giorni fa in Basilicata, precipitando dalla mansarda di casa del fidanzato. In queste ore fa discutere il ritrovamento da parte di un giornalista di Mediaset di unn pezzo di quelli che potrebbero essere gli auricolari della 30enne che aveva problemi di udito. Era sull'erba del cortile dove la ragazza è caduta dopo un volo di diversi metri. Anche il fidanzato li utilizzava e pare che i due si fossero conosciuti proprio in un centro specializzato.

L’inviato ha così chiamato i carabinieri per far prelevare il reperto che si trovava nell’area interdetta. Intanto le investigazioni proseguono in attesa dei risultati dell'autopsia che arriveranno tra circa 50 giorni.