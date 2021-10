Evasione fiscale, sequestrati 1 milione e mezzo di euro a società Valdianese Le indagini della procura e della guardia di finanza del comando provinciale

Evasione fiscale, la guardia di finanza di Salerno ha provveduto al sequestro di 1 milione e mezzo di euro nei confronti di quattro persone. Le indagini - coordinate dalla procura di Lagonegro - hanno messo nel mirino una società di Sassano, operativa nel settore del commercio di prodotti petroliferi.

Gli accertamenti sono partiti dalla mancata presentazione della documentazione contabile relativa al biennio 2018-2019, sommata a debiti contratti con l'Erario e mai saldati.

Secondo le fiamme gialle, il titolare della ditta si è rivelato un prestanome che evadeva le imposte, sfruttando la propria condizione di nullatenente.

Ma il sistema di frode contestato dagli investigatori era più ampio: il titolare infatti faceva capo anche in un'altra società con sede in Lombardia. Dagli accertamenti bancari le fiamme gialle hanno ricostruito lo schema delle società, arrivando a coinvolgere altre tre persone per omessa dichiarazione.