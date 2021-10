Droga via posta dalla Spagna: arrestato 24enne a Salerno All’interno del plico sono stati trovati 13 panetti di hashish: giovane incensurato ai domiciliari

Beccato dai carabinieri mentre ritira un pacco, proveniente dalla Spagna, con all’interno della droga: arrestato C.P., 24enne salernitano incensurato, per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

In azione, lunedì scorso, i carabinieri della sezione operativa del nucleo operativo radiomobile e nucleo cinofili di Sarno, coordinati dal comandante interinale della Compagnia di Salerno Capitano Graziano Maddalena.

Durante i controlli periodici presso i centri di smistamento di società spedizione, è stato segnalato un pacco “sospetto”, proveniente dalla Spagna, che l’unità cinofila pensava potesse contenere stupefacenti. E’ stato quindi predisposto un mirato servizio di osservazione per individuare il destinatario che, dopo aver ritirato il pacco dal corriere, è stato sottoposto ad un controllo. All’interno del plico sono stati trovati 13 panetti di hashish, per il peso complessivo di 1.330 grammi.

A casa del 24enne, poi, sono stati trovati altri 3 grammi di hashish, 2 grammi di marijuana, tre telefoni cellulari e 780 euro in contanti, presumibilmente riconducibili all’attività di spaccio. Il giovane è stato posto domiciliari in attesa dell’udienza di convalida tenutasi ieri mattina innanzi al GIP di Salerno che ha confermato gli arresti domiciliari in orari notturni con obbligo di firma presso gli uffici di polizia giudiziaria ed obbligo di dimora in Salerno.