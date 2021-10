Salerno, tentata rapina finisce nel sangue: accoltellato il titolare L'uomo è stato ferito da uno straniero che poi si è allontanato a piedi senza portar via nulla

Un grave episodio di cronaca si è verificato intorno alle 21 in Piazza Matteo Luciani a Salerno. Un uomo, dopo aver fatto irruzione in un negozio d’informatica con l’intento di compiere una rapina, ha ferito con una coltellata al braccio il titolare. Da quanto si apprende l’autore del gesto è un cittadino straniero che, dopo aver sferrato il fendente, si è dato alla fuga a piedi senza portar via nulla. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Gli agenti della Questura di Salerno stanno esaminando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del negozio e da quelle presenti in strada per provare a dare un volto al responsabile del ferimento. L’uomo, essendosi allontanato a piedi, potrebbe avere le ore contate. Per consentire i rilievi è stata chiusa anche la traversa che dà sulla villa comunale. Sotto choc i residenti della zona: l'episodio, infatti, si è verificato in pieno centro, a pochi metri di distanza dal teatro Verdi.