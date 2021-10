Castel San Giorgio: maxi tamponamento a catena, coinvolti 11 veicoli Tra i mezzi anche un camion, traffico in tilt

Maxi tamponamento nei pressi di Castel San Giorgio, coinvolti 11 veicoli. Ora è stato riaperto il tratto tra il comune salernitano e Nocera Pagani in direzione Caserta precedentemente chiuso a all'altezza del km 43,7, in corrispondenza di un doppio senso di circolazione per un cantiere in deviazione di carreggiata, all'interno della galleria S.Maria a Castello.

Oltre alle auto coinvolte nello schianto anche un mezzo pesante. Traffico in tilt e diversi chilometri di coda in direzione Caserta e in direzione Salerno.