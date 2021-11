Cinghiale sulla carreggiata: tamponamento a catena L'incidente sulla Cilentana, nei pressi di Omignano

Momenti di paura nella tarda serata di ieri sulla Cilentana, ancora un incidente stradale causato dalla presenza di un cinghiale sulla carreggiata. Coinvolte nel sinistro tre vetture che, per evitare l'ungulato, si sono tamponate a vicenda. Lo scontro all’altezza di Omignano. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. I feriti non sarebbero in gravi condizioni.