Picchia la moglie davanti ai 3 figli: 51enne allontanato dalla famiglia Scatta il codice rosso per una 38enne di Celle di Bulgheria

Codice rosso per violenza familiare nei confronti di una 38enne originaria del comune cilentano di Celle di Bulgheria. La donna per mesi avrebbe subito angherie, violenza psicologica e anche percosse da parte del marito, monostante fossero presenti anche i tre figli della coppia.

Già quest'estate la 38enne aveva denunciato il marito perché esasperata dai continui maltrattamenti ai quali era esposta quotidianamente. A scatenare gli innumerevoli litigi pare fosse la gelosia di lui.

Il gip di Vallo della Lucania ha così emesso un'ordinanza applicativa di divieto di avvicinamento dell'uomo alla 38enne e ai figli. La famiglia per scappare alle persecuzioni del 51enne si era anche trasferita in un'altra casa a Centola, ma inutilmente. Il marito non avrebbe infatti smesso di perseguitarla anche lì. Le investigazioni, portate avanti dai carabinieri della compagnia di Sapri, hanno però portato all'attivazione della misura prevista dalla legge del 2019 per combattere i reati legati alla violenza di genere e familiari.