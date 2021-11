Incidente in Litoranea: auto sbanda e si ribalta I feriti soccorsi dal sanitari del 118 e portati all'ospedale Ruggi D'Aragona

Incidente stradale la scorsa notte lungo la litoranea a Salerno. Per cause ancora non chiare un’automobile si è improvvisamente ribaltata nei pressi di uno spartitraffico. Sono intervenute sul posto le ambulanze della Croce Bianca e del Vopi. I feriti sono stati portati all'ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, non sarebbero gravi.