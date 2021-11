Esplosione in un sottoscala, feriti tre vigili del fuoco a Salerno Paura nel pomeriggio a Pastena: i caschi rossi sono stati trasportati in ospedale

Pomeriggio di grande apprensione a Salerno, dove - per cause in corso di accertamento - ha preso fuoco ed è poi esplosa una piccola bombola. L'incidente è avvenuto in un sottoscala sul Lungomare Colombo.

La deflagrazione ha investito in pieno i caschi rossi intervenuti sul posto per domare il rogo. Il bilancio parla di tre vigili del fuoco feriti e trasportati in ospedale.

Stando a quanto risulta, per fortuna, non sono in pericolo e avrebbero riportato ferite lievi. L'area è stata interdetta: sul posto anche la polizia e i vigili urbani.

La comandante provinciale dei caschi rossi di Salerno, Rosa D'Eliseo, si è recata personalmente in ospedale per accertarsi delle condizioni di salute dei suoi uomini.