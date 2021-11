Tragedia nel Salernitano: 24enne trovato morto in casa di un amico Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza, salma sequestrata

Tragedia nel Vallo di Diano: un 24enne è stato trovato senza vita in un'abitazione di via Madonna di Loreto, nel comune di Polla. Il giovane, da quanto si apprende, si trovava a casa di un amico quando si è consumata la tragedia. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, agli ordini del capitano Paolo Cristinziano. Dai primissimi rilievi effettuati, sul corpo del giovane non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. La salma, in ogni caso, è stata posta sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti. Il corpo del 24enne, infatti, è stato trasferito presso l'obitorio dell'ospedale di Polla dove, con ogni probabilità, sarà effettuata l'autopsia per appurare in maniera certa le cause che hanno provocato il decesso del giovane. Sotto choc l'intera comunità del Vallo di Diano per una tragedia che ha lasciato tutti senza fiato.