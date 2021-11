Hackerato il sito dell'Asl Salerno: falsificati cinquanta green pass Il responsabile della campagna vaccinale Tozzi: "Innalzati i livelli di sicurezza"

Il sito dell'Asl di Salerno sarebbe stato hackerato, riuscendo così a falsificare ben 50 green pass. A renderlo noto è stato proprio il responsabile della campagna vaccinale dell'Azienda Sanitaria Arcangelo Saggese Tozzi. La scoperta fatta da alcuni funzionari. I falsi certificati verdi sarebbero stati ottenuti sottraendo le password degli operatori addetti alla registrazione sul sito delle persone vaccinate. E' così scattata la denuncia alle forze dell'ordine e le certificazioni fasulle sono immediatamente state annullate.

“Una 50ina di persone in qualche modo fraudolento hanno registrato vaccinazione a nome loro, sono state individuate e segnalate alle forze dell'ordine” precisa Arcangelo Saggese Tozzi, responsabile della campagna vaccinale dell'Asl che continua: “ “Non sappiamo chi materialmente ha eseguito questa operazione perché le persone a cui erano associate le password in quel momento non erano in servizio, questo è stato verificato e accertato”.

L'Asl Salerno ha però deciso di innalzare i livelli di sicurezza per evitare che possano verificarsi ancora simili episodi, chiedendo ai funzionari di cambiare le password ogni due ore, al massimo ogni giorno. Toccherà ora agli inquirenti risalire all'identità dei furbetti del green pass.