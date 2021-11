Green pass falsi, l'Asl precisa: hackerata la piattaforma Sinfonia L'azienda sanitaria di Salerno chiarisce che l'attacco abbia riguardato il sito della Regione

L'asl di Salerno, dopo la scoperta di 50 green pass falsi realizzati utilizzando le password di alcuni dipendenti dell'azienda, chiarisce che ad essere stati hackerati non sono stati i propri sistemi ma quelli della piattaforma regionale Sinfonia, il sistema informativo della sanità campana.

La vicenda ha portato a una denuncia e un'inchiesta per rintracciare i responsabili delle false certificazioni verdi che comunque sono state immediatamente annullate. L'asl Salerno ha fatto sapere che ha innalzato i propri sistemi di sicurezza per impedire che accadano di nuovi simili gravi episodi. Le password utilizzate per accedere al sistema regionale verranno cambiate ogni due ore.