Inchiesta sugli appalti alle coop, De Luca: "Sono assolutamente tranquillo" Il governatore commenta per la prima volta la proroga delle indagini che lo riguardano a Salerno

"Piena fiducia nella magistratura e assoluta tranquillità. Per il resto le vicende giudiziarie come sempre non si commentano". Vincenzo De Luca si esprime sulle indagini della procura di Salerno a proposito degli appalti alle cooperative: e lo fa per la prima volta dopo la notifica della proroga delle indagini che gli è stata consegnata la scorsa settimana dalla squadra mobile.

Concetti scanditi nel corso della consueta diretta social del venerdì, durante la quale il presidente della giunta regionale ha espresso il proprio pensiero a proposito dell'indagine in corso.

Nessun commento da parte di De Luca su quelle che ha definito "le solite aggressioni mediatiche. Nessuna parola ma silenziose querele", ha detto il governatore. Il riferimento, pur senza citarlo, era a Giletti e alla sua Non è l'arena.