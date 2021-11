Assalto al portavalori, colpo da 50mila euro a Salerno: caccia a due rapinatori Gli investigatori non hanno dubbi: i malviventi sono "professionisti"

È di circa 50mila euro il bottino portato via questa mattina dai rapinatori che hanno assaltato il portavalori in via Capasso a Salerno. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Squadra Mobile, il blindato trasportava quattro sacchi contenenti 200mila euro. Intorno alle 8:20, i malviventi hanno assaltato uno dei due vigilantes che stava per accedere nell'ufficio postale disarmandolo, colpendolo alla testa con il calcio della sua pistola e portando via uno dei quattro sacchi. Probabile, dunque, che il colpo sia stato di almeno 50mila euro. Gli investigatori, inoltre, hanno rinvenuto un colpo di pistola dinanzi all'ingresso delle Poste. Gli accertamenti effettuati dal personale della Scientifica, abbinati ai racconti dei testimoni hanno permesso di appurare che il proiettile non è stato esploso ma potrebbe essere caduto dalla pistola rubata dai malviventi.

Sono in corso indagini per risalire all'identità dei rapinatori che si sono dati alla fuga a bordo di un Doblò di colore grigio. I poliziotti stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza anche per capire se nei giorni scorsi vi siano stati sopralluoghi o movimenti sospetti. Al momento l'unica certezza degli investigatori è che il colpo sia stato eseguito da “professionisti” che hanno curato il tutto nei minimi particolari. Il vigilantes ferito alla testa, invece, è stato medicato in ospedale ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.