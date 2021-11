Annuncia il suicidio con un messaggio: ricerche in corso al Fiordo di Furore Il 24enne di San Valentino Torio ha inviato un sms a genitori e fidanzata ed è scomparso

Sono ancora in corso le ricerche di un 24enne di San Valentino Torio scomparso ieri sera. Il giovane ha inviato un messaggio WhatsApp ai genitori e alla fidanzata nella tarda serata, dopo una discussione, annunciando di volersi togliere la vita e poi è scomparso. La sua auto, una Lancia Y, è stata ritrovata abbandonata lungo la Statale 163 Amalfitana sulla stretta via nei pressi del Fiordo di Furore, c'era anche il suo smartphone e un cappellino. Secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe che i carabinieri abbiano potuto visionare alcune immagini di telecamere di videosorveglianza in cui si vedrebbe il giovane lanciarsi giù volontariamente dal Fiordo.

Per questo motivo le indagini restano concentrate in quello specchio d'acqua, nella speranza di ritrovare il 24enne. In azione i carabinieri di Amalfi, i vigili del fuoco e una motovedetta della capitaneria di porto che stanno scandagliando i fondali e sorvolando l'area purtroppo senza risultati. Sono impegnati anche i sommozzatori del Soccorso Subacqueo dei Vigili del Fuoco arrivati da Napoli. Per le operazioni, a causa della scarsa visibilità per la torbidità delle acque, si stanno avvalendo dell'ausilio di un robot che sta scandagliando anche il fondale. Ore d'ansia nel comune salernitano del quale è originario il 24enne.