Eboli, torna la violenza: giovane accoltellato in pieno centro E' stato trasportato in ospedale: sull'episodio indagano i carabinieri

Nuovo, grave, episodio di violenza ad Eboli. In serata, infatti, un giovane è stato accoltellato in Via Nobile.

L'aggressione è avvenuta in pieno centro, intorno alle 20: sull'episodio indagano i carabinieri della locale compagnia, che hanno raccolto alcune testimonianze per risalire all'autore e ricostruire quanto successo.

Il giovane ferito, invece, è stato trasportato in ospedale.

L'accoltellamento ha riproposto ancora una volta il tema della sicurezza ad Eboli, che le istituzioni locali hanno portato anche all'attenzione del prefetto di Salerno.