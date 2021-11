Giovane accoltellato a Eboli: denunciate tre persone In azione i carabinieri, coinvolti nella rissa tre cittadini di 33, 36 e 43 anni

I Carabinieri della stazione di Eboli hanno denunciato tre persone per l'aggressione messa a segno nel comune salernitano nella serata di ieri. L'accusa: rissa e lesioni aggravate. Il litigio, nato per futili motivi, ha visto coinvolti 3 cittadini ebolitani rispettivamente di 33, 36 e 43 anni. I primi due (fratelli), avrebbero aggredito, per cause ancora non chiare, con pugni e calci il 43enne procurandogli la rottura di 3 costole e del setto nasale.

A sua volta il 43enne avrebbe poi colpito con un fendente il 36enne con un coltello da cucina, causandogli tagli superficiali. Entrambi i feriti non sono assolutamente in pericolo di vita. Sono stati condotti in ospedale per le cure dl caso.

Tutto è successo intorno alle 20 in via Nobile. Suln posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato rilievi e indagini, ascoltando anche alcune testimonianze. Un episodio che riaccende l'attenzione sugli episodi di violenza che si verificano nel comune, più volte segnalati dalle locali istituzioni.