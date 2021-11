Tragico incidente nella notte a Salerno, muore giovane di 28 anni Lo schianto su Via Garibaldi: fatale lo scontro con un'auto, la vittima era su un motorino

Tragico incidente questa notte a Salerno. Un giovane di 28 anni ha perso la vita per le ferite riportate in uno schianto avvenuto lungo Corso Garibaldi.

Fatale lo scontro contro un'auto che sopraggiungeva dal lungomare, mentre la vittima si trovava a bordo del motorino in direzione Via Roma. Il sinistro è avvenuto nei pressi del semaforo del vecchio tribunale: l'impatto è stato violentissimo, per il 28enne non c'è stato nulla da fare.

Sul posto, per i rilievi, gli agenti di polizia che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente mortale.