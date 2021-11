Salerno, impatto mortale in centro: automobilista 20enne ai domiciliari La Polizia è al lavoro per ricostruire la dinamica della tragedia

È agli arresti domiciliari per omicidio stradale il 20enne che era alla guida dell'auto coinvolta nell'incidente che è costato la vita al 28enne Luigi D'Urso. L'impatto mortale si è verificato intorno alle 2 all'incrocio tra Corso Garibaldi e via De Felice a Salerno. Il giovane, in sella ad uno scooter, proveniva dal lungomare e si stava immettendo sulla strada principale quando è stato colpito in pieno da una Ford Fiesta che procedeva in direzione via Roma. L'impatto è stato violentissimo: il 28enne è stato sbalzato dallo scooter ed ha percorso diversi metri sull'asfalto, abbattendo anche un cartellone pubblicitario. Nonostante indossasse il casco, per lui non c'è stato nulla da fare. Illesi i tre ventenni che viaggiavano all'interno dell'auto. Per loro sono stati disposti i test tossicologici e alcolemici di cui non si conoscono ancora gli esiti. La strada è rimasta chiusa per oltre un'ora in modo da consentire agli agenti della Questura di Salerno di effettuare tutti i rilievi. Ma gli agenti sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente: non è ancora chiaro, infatti, se uno dei due veicoli non abbia rispettato il semaforo che regolamenta l'incrocio. La vittima, residente in zona via Irno, gestiva un locale nei pressi della Provincia ed era padre di tre figli.