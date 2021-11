Movida sicura, Salernitano al setaccio: controllate oltre 7mila persone Il report sui controlli interforze

Salerno e provincia al setaccio: continuano i controlli interforze per la movida. Nel corso della settimana e soprattutto nel weekend, apprena trascorso, verifiche su tutto il territorio per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative anticovid. Attenzione rivolta anche agli esercizi pubblici e ai distributori automatici del capoluogo per evitare il consumo di alcolici oltre l’orario consentito.

Nel corso dell'ultima settimana sono state controllate: 7086 persone, 4309 veicoli controllati e 1000 esercizi pubblici controllati.