Incidente mortale a Salerno, torna il libertà il ragazzo che guidava l'auto La dinamica dell'incidente avvenuto nella notte non è chiara, continuano le indagini

Revocati gli arresti domiciliari per il ragazzo di 20 anni indagato per omicidio stradale, dopo la morte del 28enne Luigi D'Urso. L'incidente, avvenuto tra venerdì e sabato notte in pieno centro a Salerno, ha visto protagonisti un'auto con a bordo tre ragazzi e il giovane che era alla guida dello scooter.

L'impatto non ha lasciato scampo a D'Urso, che è morto praticamente sul colpo. I rilievi, affidati alla polizia, non hanno però consentito al momento di chiarire con esattezza la dinamica dell'incidente. Per questo motivo il 20enne alla guida dell'auto - inizialmente destinatario della misura cautelare dei domiciliari - ora è tornato in libertà.