Ancora violenze a bordo dei bus: sassi e bottigliate contro due dipendenti L'episodio è avvenuto in via Vinciprova: dai sindacati nuovo sos al prefetto di Salerno

"Un nuovo grave episodio di violenza si è consumato questa mattina in via Vinciprova a Salerno, a pochi giorni di distanza da quella avvenuta nel pomeriggio di giorno 18 novembre a carico di due verificatori dipendenti della società Sita Sud. Nuovamente due verificatori al centro di questi vili atti da parte di un passante senza fissa dimora che, senza nessun valido motivo, ha iniziato un lancio di sassi e bottiglie verso i due lavoratori rompendo anche il vetro della porta di un bus". A denunciare l'accaduto sono stati i rappresentanti sindacali della Filt Cgil e della Uiltrasporti, Arpino e D'Amato.

"A loro va tutta la nostra solidarietà. Naturalmente tutto ciò genera un clima di paura e tensione tra i lavoratori in virtù anche del costante aumento di tali episodi soprattutto nelle ore serali e alle prime ore mattutine, pertanto si ritiene necessario un urgente incontro per ricercare soluzioni utili a tutelare l’incolumità di tutti i lavoratori interessati - la richiesta avanzata alla prefettura di Salerno -. La sicurezza è una prioritaria, deve essere garantita e considerata come un’assoluta necessità e non come un costo", spiegano Arpino e D'Amato.