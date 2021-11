Fisciano, sequestrata officina meccanica abusiva: denunciato e multato titolare Elevate sanzioni amministrative per un totale di circa 9mila euro

Sequestrata officina meccanica abusiva a Fisciano. In azione i militari della stazione carabinieri forestale di Mercato San Severino e i carabinieri di Fisciano.

I controlli hanno interessato un’attività commerciale in via Vicinale Scorrimento Veloce del comune di Fisciano. I militari hanno ispezionato un locale utilizzato come officina meccanica per interventi di riparazione di veicoli al cui interno erano presenti ed in uso ponti sollevatori, compressore, sollevatore idraulico ed il banco da lavoro arredato di utensili. Nel corso delle verifiche, il gestore non è stato in grado di esibire le autorizzazioni per l’esercizio dell’attività. L’autofficina, infatti, è risultata priva di iscrizione all’albo e senza autorizzazione sanitaria: del tutto abusiva quindi.

Violate anche le norme del Codice dell’Ambiente relative alla corretta gestione dei rifiuti e i divieti del testo unico dell’edilizia. Alla luce di quanto accertato, i militari hanno sequestrato i locali ed i macchinari da lavoro. Il titolare p stato denunciato e multato: contestate sanzioni amministrative per un totale di circa 9mila euro.